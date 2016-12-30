Cloudflare

SGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararı

SGK, Kilis'teki mükelleflerin belge teslim ve borç ödeme sürelerini uzattı.

SGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 20:59
Bu haber 1.420 kez okundu

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Kilis'teki mükelleflerin belge teslim ve borç ödeme sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

SGK'den yapılan açıklamada, Kilis'te yaşanan terör olayları nedeniyle SGK'ye verilmesi gereken her türlü bilgi ve belgenin, teslim süreleri ile kuruma yapılmak zorunda olan başvuruların sürelerinin daha önce 23 Aralık'a kadar uzatıldığı, primlerin ise 2 Ocak 2017'ye ertelendiği anımsatıldı.

Açıklamada, Kilis'te terör olaylarının devam etmesi ve bölgede ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle SGK Yönetim Kurulunun konuyu tekrar değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 23 Aralık 2016- 31 Mart 2017 arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde SGK'ye verilmesi kaydıyla belge teslim ve borç ödeme sürelerine yönelik yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, 1 Mart 2016'dan önce ödeme süresi dolmuş, mevcut prim borçları ile 31 Mart 2017'ye kadar olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma peşin ödeme tutarları ile taksitleri ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunda belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2 Mayıs 2017'ye kadar ertelenecek.

Ayrıca, 1 Mart 2016 ile 31 Mart 2017 döneminde, 5510 Sayılı Kanunda belirtilen zamanaşımı süreleri işlemeyecek ve teşvikler, yapılandırma ile taksitlendirmelerden yararlanan işverenler bakımından, bu durum ihlal nedeni sayılmayacak.

İcra takipleri durdurulacak

1 Mart-23 Aralık 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve 1 Mart 2016-2 Mayıs 2017 döneminde ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zamları iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcundan, borcu yoksa sonraki ödemelerinden mahsup edilecek.

Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları da açılmayacak.

Ayrıca, erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması, erteleme kapsamındaki işyerlerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle 6183 Sayılı Kanuna göre uygulanmış olan hak ve alacak hacizlerinin de kaldırılması karalaştırıldı.

Kaynak: AA

 
EtiketlerborçHacizKilisMükellefSosyal Güvenlik Kurumu (SGK)süre uzatımıterör olaylarıAnadolu Ajansı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
SGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararıSGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararı

SGK, Kilis'teki mükelleflerin belge teslim ve borç ödeme sürelerini uzattı.

MAREV’de ekonomi paneliMAREV’de ekonomi paneli

Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, Türkiye’nin bu coğrafyanın merkezi olduğunu…

TETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladıTETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli…

Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecekEmekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek

Emekliye ödenecek promosyonlar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında aylık…

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyorKahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre Türkiye’de kahve tüketimi ortalama yüzde…

Araç sahiplerine yılın son şoku!Araç sahiplerine yılın son şoku!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine…

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı.…

Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!

Bursa'da TIR'da taşıdığı 114 kilogram uyuşturucu ile yakalanan sürücü "Kime…

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladıBakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladı

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı sona doğru yaklaşıyor. Hattın Gürcistan-Türkiye arasındaki…