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SGK'dan teröristbaşı Gülen'e rekor ceza!

Fethullah Gülen'in son 10 yılda kardeşi Salih Gülen'in Erzurum'daki Gülen Matbaası'nda kağıt üzerinde redaktör olarak gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu’dan (SGK) emekli olduğu ortaya çıktı. Sahte hizmeti ortaya çıkaran SGK, Gülen'den son 10 yılda ödenen emekli maaşını faiziyle birlikte geri istedi.

SGK'dan teröristbaşı Gülen'e rekor ceza!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 01:14
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TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na SGK'dan gelen belgeler Fethullah Gülen'in emeklilik için gösterdiği hizmet sürelerininde sahtecilik yapıldığını gösterdi.

Emeklilik hakkı da elde edemeyen Gülen'in sahte evrak kullanarak bu maaşı almaya hak kazandığı anlaşıldı. Sahtecilik olayının ortaya çıkması üzerine SGK, Gülen'e bu sürede ödenen 110 bin 547 lira 02 kuruşu, 45 bin 47 lira 83 kuruş yasal faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira 85 kuruş olarak geri almak için harekete geçti.

 

 
Etiketler15 Temmuz Darbe GirişimiFethullah Gülen
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