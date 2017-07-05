SGK'dan SMA hastaları için yeni karar aldı

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor.

Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, SMA -1 tip hastalarının ilaçlarını SGK'nın karşılayacağını 25 Haziran'da açıklamıştı.