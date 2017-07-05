Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

SGK'dan SMA hastaları için yeni karar aldı

SGK, SMA hastalarının ilaçlarını ödeme listesine aldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:00
SGK'dan SMA hastaları için yeni karar aldı

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor.

Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, SMA -1 tip hastalarının ilaçlarını SGK'nın karşılayacağını 25 Haziran'da açıklamıştı.

  • Öte yandan aynı dakikalarda Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili olarak 13 Temmuz tarihine kadar gelen çözüm önerilerinin metin halinde verileceğini açıkladı.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:00
  1. Mehmet Müezzinoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    1. Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    2. Antibiyotik direnci dezenfektanlarla..
    3. SGK'dan SMA hastaları için yeni karar..
    4. Hindistan'da sel felaketi: 20 kişi öldü
    5. Terörden yargılanan Figen Yüksekdağ..
    6. Sıcaklarda süt alırken dikkat edin
    7. Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı..
    8. Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması
    9. Gezi provokatörü BBC yine sahnede.....
    10. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi..
    11. Önce yatağa bağladı sonrası felaket…..
    12. Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı
    13. Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü 15..
    14. Rize'de FETÖ operasyonu: 12 kişi..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar..
    16. F 16 pilotlarını da FETÖ belirlemiş
    17. Adana'da erkeklerle birlikte polise..
    18. Çocuğunuzu bu içeceklerden uzak tutun
    19. Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne..
    20. Evini tesise çevirdi: Çay kahve meyve..
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek