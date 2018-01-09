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SGK'dan flaş açıklama: O günler emekliliğe sayılmaz

Sosyal Güvenlik Kurumu, staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik bir çalışma yapılmadığını açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 13:27
SGK'dan flaş açıklama: O günler emekliliğe sayılmaz

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı yönünde haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu değişikliğin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilikyaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır."

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 13:27
  1. SGK
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