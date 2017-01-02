SGK yeniden yapılandırma süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakların ilk taksit ödemelerinin bugün son günü olduğunu hatırlatarak, "Tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle süre 9 Ocak mesai bitimine kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.

SGK yeniden yapılandırma süresini uzattı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 17:42
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakların ilk taksit ödemelerinin tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK, sosyal medya hesabından tahsilat sürelerinin uzatılmasına dair açıklama yapıtı.

  1. SGK'dan az önce yapılan açıklama şöyle :
  3. "Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün son günüydü. 02/01/2017 pazartesi günü (bugün), Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

 

 
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