SGKilave altı puanlık indirimin süresini uzattı

SGK'dan yapılan açıklamada, ilave altı puanlık indirimin uygulanacağı iller ve uygulama süresinin 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında açıklandığı hatırlatıldı. Söz konusu kararda 31 Aralık 2017 olarak belirlenen indirimden yararlanma süresinin 10 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıl uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının Ekli (I) sayılı listesinde belirtilen Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya,Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak, Ekli (II) sayılı listesinde belirtilen Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren işverenlerin 2013/30 ve 2016/8 sayılı genelgelerde belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar 5510 sayılı Kanunun 81' inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilave altı puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır."

ALTI PUANLIK İNDİRİM NEDİR?

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesine eklenen fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmişti.