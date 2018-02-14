SGK Bağ-Kur’luya eksik maaşı ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bağ-Kur’lularla ilgili bir yandan Ziraat Bankası ile ‘kredi kullandırılması yoluyla emekliliğe imkan sağlanması’ protokolleri imzalıyor, diğer yandan Bağ-Kur emeklilerinin geçmişten bu yana aldığı maaşlarını yeniden gözden geçiriyor. Bu kapsamda 2009 yılında emekli olan bir vatandaşa bu zamana kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Aynı çalışmada hata sonucu fazla yapılan ödemelerin de geri istendiği öğrenildi. SGK’nın taramasını yaptığı Bağ-Kur’lu sayısının 700 bin olduğu ileri sürülüyor.

KREDİYLE PRİM BORCU ÖDEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/b’liler olarak bilinen Bağ-Kur’luların borçlarını ödeyerek emekli olmalarını sağlayacak önemli bir çalışmayı dün hayata geçirdi. Buna göre birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, yine birikmiş borcu ile birlikte askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile birikmiş prim borcu ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların, kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyerek emekli olabilecekler.

ESNAFIN GEÇMİŞİNE BAKILMIYOR

Söz konusu kredi imkanının oluşturulması için dün Ziraat Bankası ile bir protokol imzalandı. Sadece 4/b’lileri ilgilendiren protokol kapsamında Bağ-Kur’lular, bankadan kredi kullanabilecekler. Protokol kapsamına genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalar kapsama alındı. Protokol 3 ay için geçerli olacak. Eğer karşılıklı mutabakat sağlanırsa 2 defa olmak üzere protokol uzatılabilecek. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak. Sigortalının bankadan kullanmış olduğu kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde Banka tarafından tahsil edilecek. Başvurularını gerçekleştiren esnaftan herhangi bir komisyon alınmayacak. Esnafın kredibilitelerine ilişkin geçmiş sorgulanması da yapılmayacak.

EKSİK MAAŞ MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

SGK’nın başlattığı bir diğer uygulama ise kayıtlarında bulunan ve emekli olan Bağ-Kur’lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek oldu. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. Yapılan taramada 2009 yılında emekli olan bir vatandaşa bu zamana kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan Yaşlılık aylığınız ile birikmiş aylık tutarlarınızın maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C Kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınız ile birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir” şeklinde bilgi verdiği belirlendi.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI DAHİL

Konuya ilişkin Ziraat Bankası imzalanan protokol kapsamına genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalarının kapsama alındığını açıkladı. Açıklamada emekli maaşı ödemelerinin adet bazında yaklaşık yüzde 40’ının Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

TÜM TARAFLARA FAYDA SAĞLAYACAK

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik hakkı doğmuş ama prim borcu olduğu için emekli olamayan çok sayıda Bağ-Kur’lunun bulunduğunu belirterek, bir süredir bu kapsamdaki Bağ-Kur’lulara uygun kredinin sağlanmasını istediklerini söyledi. Palandöken, “Bu iş birliği sayesinde esnaf ve sanatlarımız hem prim borcunu ödeyecek hem kendisi ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek hem de emekli olabilecek” dedi.

Yeni Şafak