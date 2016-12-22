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SGK Antalya İl Müdürü Deniz’den uyarı

​Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, 38 bin 766 işveren ile 24 bin 285 4-B sigortalısı (Bağ-Kur) yapılandırması için başvuruda bulunduğunu söyledi.

SGK Antalya İl Müdürü Deniz’den uyarı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:20
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SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, hizmet binasında basın toplantısı düzenledi.Toplantıda Deniz, Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırma başvurularının 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edeceğini ifade etti. Kanun kapsamında 38 bin 766 işveren, 24 bin 285 4-B sigortalısının (Bağ-Kur) yapılandırma başvurusunda bulunduğunu kaydeden Deniz, “Geçmiş yıllarda yapılan yapılandırmalar ile 6736 sayılı yapılandırmayı karşılaştırdığımızda işveren başvuru sayısında yüzde 18.44, 4-B (Bağ-Kur) sigortalısı başvuru sayısında yüzde 10.54, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) başvuru sayılarında yüzde 125.95 oranında bir artış oldu” dedi.

Taksit uyarısı

Yapılandırma başvurusunda bulunanların ilk ve ikinci taksit ödeme sürelerini kaçırmamaları konusunda uyarılarda bulunan SGK İl Müdürü Nejat Deniz, “6736 sayılı yasa kapsamında yapılandırılmış Sosyal Güvenlik Prim borçlarının yapılandırmasının bozulmaması için 02 Ocak 2017 son ödeme tarihini geçirmemeleri gerekiyor. Birinci ve ikinci taksit ödenmezse yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak ve yapılandırmaları bozulacaktır. İhlal eden kişiler tekrar yapılandırma hükümlerinden faydalanamayacaktır” diye konuştu.
 

 
Etiketler​Sosyal Güvenlik Kurumu
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