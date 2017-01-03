SGK 24 bin çiftin peşinde!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim aylıklarındaki usulsüzlüklerin peşini bırakmıyor. SGK, ölen ailelerinden kalan maaşları alabilmek için eşlerinden boşanan ancak aynı evde yaşamaya devam eden kadınların tespiti için 2012'den beri denetim yapıyor.

İHBAR VE ŞİKAYETLE...

Dört yıllık süreçte 23 bin 849 çifti denetleyen SGK, araştırmalar sonucu, eşiyle boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı tespit edilen 8 bin 92 kadının yetim aylığını kesti. Babası ya da annesi vefat eden çok sayıda kadının, yetim maaşı alabilmek için kâğıt üzerinde eşinden boşanırken, evliliklerini fiilen devam ettirdiği belirlendi. Bu durumun önüne geçmek için harekete geçen SGK, sahte boşanmaları, nitelikli dolandırıcılık kapsamına almıştı. Akşam'ın haberine göre, boşandığı eşiyle tekrar evlenen kadınların dosyalarının denetime sevk edilmesi ve kuruma gelen ihbar ve şikayetler, yapılan denetimlerin sıklaşmasını sağladı. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının gelir ve aylıklarının kesilmemesi amacıyla hayatlarının geri kalan kısmında resmi nikahtan kaçınmaları ise evlilik istatistiklerine olumsuz olarak yansıyor.

NİKAHTAN KAÇINIYORLAR

Bununla birlikte, ailesinden kalan maaşı alan kızların yaşları geldiğinde, aylıklarının kesilmemesi için evliliklerini resmi nikahla yapmadıkları ve bu kapsamda dini nikahı tercih ettikleri de yapılan denetimlerde ortaya çıkıyor.

3. KİŞİLER İFADE VERMEK İSTEMİYOR

Yapılan araştırma ve soruşturmalara rağmen, kesilen gelir ve aylık oranının düşük olmasının başlıca sebepleri şöyle sıralandı:

- Denetim sürecinde üçüncü kişilerin (muhtar, komşu, yakın akrabalar, apartman yöneticisi vs) ifade vermekten kaçınması,

-Konunun özel hayatı ilgilendirmesi ve 'konut dokunulmazlığı' sebebiyle soruşturmanın yürütümü aşamasında pek çok sorunla karşılaşılması,

-Kesin hükme varabilmek için gerekli olan somut delillerin varlığının yetersiz olması.