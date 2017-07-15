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SGD Başkanı Durak başkanlar kurulu toplantısına katıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Toplantısı, Siirt Gazeteciler Derneği (SGD) Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Atilla Durak’ın da katılımıyla Tokat’ta yapıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24
SGD Başkanı Durak başkanlar kurulu toplantısına katıldı

14-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen toplantıyla ilgili bilgi veren Durak, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı 8 federasyon, 80 cemiyet ve dernek başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. 12’inci başkanlar kurulu toplantısında Anadolu basının içinde bulunduğu sorunların gündeme geldiğini aktaran Durak, ev sahipliğinden dolayı Tokat Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Derneği Başkanı İhsan Uluözlü, Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24
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