ŞFC lideri Cevlani'den ateşkes açıklaması

Şam'ın Fethi Cephesi Lideri Ebu Muhammed el-Cevlani Astana zirvesi öncesi Ateşkes'in Esed rejimine yaradığını açıklayan bir bildiri yayınladı.

ŞFC lideri Cevlani'den ateşkes açıklaması
Eklenme: 11 Ocak 2017, 21:05
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Şam'ın Fethi cephesi şuanda uygulamada var gibi gözüküp uygulanmayan ve Esed rejiminin 399 bölgede ihlal ettiği Ateşkes ve Astana'da yapılacak zirve ile ilgili bir bildiri yayınladı. 

Şam'ın Fetih Cephesi lideri Muhammed Cevlani tarafından yayınlanan bildiriyi Islah haber'den Muhammed Atta çevirdi; 

''Bu anlaşmayla bilerek ya da bilmeyerek uluslararası toplumun Şam ehli hakkındaki cürümlerine ortak olacaklar. Mesele, kafir, zalim ve fasit bir nizamın devrilip yerine İslam’ın adaleti ve Rahman’ın şeriatı gelmesi, şuranın yaygınlaşması ve benzeri yüce anlamlar uğruna binlerce mücahidin ve binlerce Müslüman avamın canlarını verdikleri, Ehli-Sünnet’e ait köy ve şehirlerinin yarısının yıkıldığı, sürgün edilenlerin sürgün edildikleri, çıkanların çıktıkları tüm yüce davalar, siyasi çözümlerin boşluklarına girerek özetlenecektir.

Uluslararası delegeler gelecek, nizamla birlikte bazı zayıfları ve siyasileri sert bir dille eleştirecek ve Ehli-Sünnet’in gücünü bitirecek bir çözüm ortaya koyacak. Bu, batının çıkarlarını garanti altına alan, Yahudilere güven sağlayan ve emniyetlerini koruyan ve Ehli-Sünnet’i zayıflık halinde bırakacak olan bir çözüm olacaktır.'' 

 

 
EtiketlerMuhammed CevlaniŞam'ın Fetih Cephesi
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