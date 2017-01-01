ŞFC: Anlaşma Suriye devrimine ve şehitlere ihanettir

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Grubun resmi sözcüsü Hüsam eş-Şafi, “Ateşkes anlaşmasına katılan herkes anlaşmada Esed rejiminin gideceğine sair hiç bir belirtilmediğini bilir. Suriye topraklarındaki siyasi çözüm diye adlandırılan şey, zalim Esed rejiminin tekrar oluşturulmasından başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

Şafi, Şam’ın Fethi Cephesi’nin söz konusu anlaşmanın garantörlerinden birisinin (Rusya’nın) Suriye’de işgal gücü olduğu için, ateşkes toplantısına katılmadığını ve imza atmadığını vurguladı.

Suriye topraklarındaki tek çözümün Esed rejiminin askeri operasyonlarla çökertmek olduğunu belirten Şafi, herhangi siyasi bir çözümün Suriye devrimine ve şehitlere ihanet olacağını kaydetti.

Dün gece saatlerinden geçerli olan ateşkesin ilk saatlerden itibaren rejim tarafından Suriye’nin bir çok bölgesinde ihlal ediliği duyurulmuştu.

Kaynak : Fetih medya