Sezonun ilk inciri tezgahtaki yerini aldı

Bilecik’te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda kilosu 6 TL’den satılan incire fiyatının pahalı olmasına rağmen ilgi büyük. İncirin tezgahlara ilk defa bu hafta düştüğünü anlatan incir satıcısı Erdinç Gür, “İncir ilk defa bu hafta düştü tezgahlarımıza. Fiyatı 6 lira. Fiyatlarımız şuanda yüksek. İncir yeni başladığı için yüksek ama ilerleyen zamanlarda fiyat düşecek. Halkın talebi de çok yoğun. İnsanlar bayadır incir yemedikleri için talep var. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.