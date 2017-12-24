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Sezgin Tanrıkulu tek tip kıyafete de karşı çıktı

Yeni KHK ile FETÖ'cülerin duruşmalarda tek tip kıyafet giyecek olmasını CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu 'İnsanlık onuruna aykırı' buldu.

24 Aralık 2017 Pazar 16:33
Sezgin Tanrıkulu tek tip kıyafete de karşı çıktı

Başta PKK olmak üzere teröristlere kucak açan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Van'da bir düğün salonunda yapılan İl Kongresi'ne  bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce de SİHA'ların teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP'li vekil, FETÖ'cülerin tep tip elbise giyecek olmasından da rahatsız oldu.

"İNSANLIK ONURUNA AYKIRI"

Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir." dedi.

"BİRÇOK İNSANIN HAYATINA MÂL OLACAK"

Uygulamanın birçok insanın hayatına mâl olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yarın, bir gün bu uygulama birçok insanın hayatına mâl olacak. Başka ne var bu KHK’da söyleyeyim. Taşeron düzenlemesi var, ama parlamentoda yapılmadığı için kapsamı çok dar tutuldu."

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DÜZENLEMESİ

Son KHK ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ilgili düzenlemeyi de eleştiren Tanrıkulu, bu iki yüksek mahkeme üyelerinin sağlık giderlerinin milletvekilleriyle aynı olacağını, yargının bağımsız olmadığını, AK Parti vesayeti altında olduğunu da söylediklerini anlattı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 16:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AtaAta1 sa önce
    Etek giyip terör faliyetinde bulunan zavatlara ne diyeceksiniz bay Sezgin/ bizi Türkler olarak etek giymeye teşvik etmiyoruz bu hainleri hainler diyor biz ayrı elbise isteriz diye
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 sa önce
    Bu devlet ne yapsın etek mi giydirsin ne var bunda bir çok ülkede bu uygulama var biz de olunca zorunuza mı gidiyor bırakın bu boş işleri.
  • Halit ülkerHalit ülker2 sa önce
    Chp neyi istedeki onlar her zaman hainlerin ne istediğini gündeme getirmekle meşgul ediyor iyi yoldalar böyle devam edin bizde size olan nefretimiz dahada artsın.
  • BekirBekir2 sa önce
    Bu vatan hainleri ancak cehennemi gorunce akillari baslarina gelecek o zamana kadar vatan ve din dusmanligina devam ederler......
  • Yusuf canYusuf can2 sa önce
    İnsanlik onuruna demissin onlar insanmi gerci seninkide tatrisilir aslinda sanada ovtenk elbisr cok yakisir,birde gecmis ine bak ,,5000 tane savci vede hakim alinirken Mogoltay ne drmusti siz yinca mubsh baskasi yapinca haram sizi halk dusmanlari
  • MM2 sa önce
    Chp den nefret ettigim kadar hicbir seyden nefret etmiyorum.
  • Zehra TezcanZehra Tezcan2 sa önce
    Sira sana da gelecek diye mi bu tedirginlik?! Korkunun ecele faydasi yok! O tek tip kiyafeti vatana ihanet eden her alcak giyecek insallah.
  • Dede KorkutDede Korkut2 sa önce
    Sezgin inşallah bu giysiyi sana giydirmeye nasip olur.o günü inan iple çekiyorum
  • AliAli3 sa önce
    Hainler mecliste milletin parasıyla hainlik yapmaya devam ediyor.
  • mehmet efemehmet efe3 sa önce
    Halktv Artıtv Tele1tv KRTtv Medya habertv aynı ortak görüşte vekilim Sezgin gibi
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