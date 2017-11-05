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Sezer, Ecevit'e neden anayasa kitapçığını fırlattığını açıkladı

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmasına kadar varan sürecin ayrıntılarını anlattı.

05 Kasım 2017 Pazar 14:48
Sezer, Ecevit'e neden anayasa kitapçığını fırlattığını açıkladı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2001 yılında Bülent Ecevite anayasa kitapçığı fırlatmasına varan sürece ilişkin açıklamada bulundu. Bu olaya neyin yol açtığını ilk kez açıklayan Sezer, "Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi" dedi.

Türkiye, 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan "Anayasa fırlatma" olayının ardından büyük bir ekonomik krize girmişti. Olay sonrası Borsa yüzde 14.6 düşmüş, 510 bin kişi işsiz kalmıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 14:48
  1. Milli Güvenlik Kurulu
  2. Ahmet Necdet Sezer
  3. Bülent Ecevit
  • YorumYorum29 dk önce
    Bunlar mı ülkemiziyönetmiş.Vah zavallı ülkem vah.
  • Mehmet YıldırımMehmet Yıldırım35 dk önce
    Varlığın gereksiz Sezer, boş adamsın, dertsiz sin.
  • Hatice Hatice39 dk önce
    Fazilet partisinden ne istedin iyimi oldu faziletin bir kolu sayilan erbakanin talebeleri 16 senedir bizi yonetiyor ben kendi adima soyleyim ben memnunum allah onlari basimizdan eksik etmesin senin bu ulkeye ne gibi katkin oldu yeni emekli olmustum butun emekli ikramiyem bir gunde sifirlanmisti sen su anda haketmedigin cumhurbaskanliginin forsunu yasiyorsun halen altinda makam arabasi korumalar kiyaktan cb maasi sen onlarin hicbirini haketmiyorsun oturdugun yerden ahkam kestin sadece birde herkesin gozunun icine baka baka kasitli olarak ramazanda suyunu ictin bari oruc tutmuyorsun tutanlara saygili olsaydin sen bir devlet yetkilisiydin ah yazik bizi kimler yonetmis ona uzuluyorum
  • kibarcikkibarcik45 dk önce
    ne oldu senın dedıgın olmadı zaten olmazdı sen vb lerın allahın meleklerın peygamberlerın lanetışne ugramıslardansın bak reıs cumhurun bası oldu reısın davet ettıgı sade vatandaslar senın huzuruna cıkabıldımı hic asla sadece kırmızı ısıkta dururdun ne kurala uyuyor öldügünde allahın cc rahmetıne kavusamıycaksın muslaumanlardan bol bol bedua alırsın veselam
  • AsenaAsena48 dk önce
    Yüreksize yorgan döşek .....
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