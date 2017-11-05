Sezer, Ecevit'e neden anayasa kitapçığını fırlattığını açıkladı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2001 yılında Bülent Ecevit’e anayasa kitapçığı fırlatmasına varan sürece ilişkin açıklamada bulundu. Bu olaya neyin yol açtığını ilk kez açıklayan Sezer, "Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi" dedi.

Türkiye, 19 Şubat 2001'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan "Anayasa fırlatma" olayının ardından büyük bir ekonomik krize girmişti. Olay sonrası Borsa yüzde 14.6 düşmüş, 510 bin kişi işsiz kalmıştı.