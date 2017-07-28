Zorunluluk dışında sezaryenle doğum anneliğe ihanettir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ülkemizde son yıllarda adeta patlama yapan sezaryenle doğumlara dikkati çekerek, “Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen oranı, ülkemizde makul sınırları aşarak yüzde 53’lere yükselmiştir. Yani her iki çocuktan birisi sezaryenle doğmaktadır” dedi. Emine Erdoğan, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen “Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili Yöntemler” konulu sempozyumda konuşan Emine Erdoğan, “Ülkemizdeki yüzde 53 sezaryen oranını, Fransa’daki yüzde 20, Hollanda’daki yüzde 15’ler seviyesine indirmek için büyük bir seferberlik başlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

ANNE VE BEBEK ADINA BÜYÜK KAYIP

Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “Ne yazık ki modern dünya kadınlarımızı bu doğal deneyimden uzaklaştırıyor. Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryen, artık tercih edilebilir bir doğum şeklini aldı. Sezaryen elbette zorunlu sebeplerle yapıldığında hayat kurtarır. Fakat bir kolaylık olarak görülüp, müdahalesiz normal doğumun yerine tercih edildiğinde anne ve bebek adına kayıplara neden olmaktadır.”

KADINLARIMIZI CESARETLENDİRMELİYİZ

“Normal doğumun sayısız faydaları var” diyen Erdoğan, “Suda Doğum Ünitesi bu konuda kadınlara sunulan güzel alternatiflerden birisi. Nefes egzersizleri, akupunktur gibi doğumu kolaylaştıran uygulamalarla kadınlarımızı doğal yöntemler konusunda cesaretlendirmek gerekiyor. Doğumhanelerin ışıklı ve gürültülü ortamı yerine, rahat, güvenli ve konforlu ortamların hazırlanması, inanıyorum ki kadınlarımızı rahatlatacak, doğum sürecini kolaylaştıracaktır.”

ANNE ÖLÜM ORANI 14 YILDA GERİLEDİ

Sağlık Bakanlığının sezaryen oranlarını düşürmek ve anne sağlığını korumak için ciddi takipler yaptığının da altını çizen Erdoğan, şunları anlattı: “Anne ölüm oranı, son 15 yılda 100 binde 64’ten, 100 binde 14’e geriledi. Bu rakam, Harvard Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, başarı örneği olarak gösterildi. Aynı başarıyı, sezaryen oranlarının düşürülmesinde de yakalamayı temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Demircan: ANNELİK HAKKINI ALIYOR

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, sezaryenin bir doğum yöntemi değil cerrahi müdahale olduğunu belirterek, “Şu anda ulaştığımız rakamlara göre, sezaryen normal doğumunun önüne geçmiştir. Bu düşündürmeli. Çünkü bu sonuç bilime uygun bir sonuç değildir. Sezaryen, annenin çok sayıda doğum yapma hakkını adeta elinden almaktadır” şeklinde konuştu.