Sezaryeni bitirmek için seferberlik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ülkemizdeki yüzde 53 sezaryen oranını, Fransa’daki yüzde 20, Hollanda’daki yüzde 15’ler seviyesine indirmek için büyük bir seferberlik başlatılması gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen “Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili Yöntemler” konulu sempozyuma katıldı. Burada konuşan Erdoğan, son yıllarda, dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sezaryen oranlarının hızla arttığına dikkati çekti.

KAYIPLARA NEDEN OLUYOR

Erdoğan, “Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen oranı, ülkemizde makul sınırları aşarak yüzde 53’lere yükselmiştir. Yani her iki çocuktan birisi sezaryenle doğmaktadır. Sezaryen elbette zorunlu sebeplerle yapıldığında hayat kurtarır. Fakat bir kolaylık olarak görülüp, müdahalesiz normal doğumun yerine tercih edildiğinde anne ve bebek adına kayıplara neden olmaktadır” dedi. Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın bu alanda çok başarılı çalışmalar yapacağına olan inancını da dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

HASTANELERLE İŞBİRLİĞİ

“Ülkemizdeki yüzde 53 sezaryen oranını, Fransa’daki yüzde 20, Hollanda’daki yüzde 15’ler seviyesine indirmek için büyük bir seferberlik başlatmalıyız. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi arttıkça, normal doğum tercih edilirken, bizde durum ne yazık ki tersine gidiyor. Üniversite ve kamu hastanelerimiz işbirliği yaparak, bu oranları düşürmek için etkili yöntemler üzerinde çalışmalılar. Doğum yapan kadının ve yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, kadınlara güvenilir ortamlar sunmalılar.”

ANNELERLE SOHBET ETTİ

Konuşmasının ardından hediye takdim edilen Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile hastane içerisinde gebelerin sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlanması amacıyla kurulan “Gebe Okulu”nun açılışını gerçekleştirdi. Burada gebelerle bir süre sohbet edip hastane yetkililerinden bilgi alan Emine Erdoğan, hastane koridorunda hastalarla da konuşarak bir bebeği sevdi.

Anne ölüm oranları geriledi

Sağlık Bakanlığının sezaryen oranlarını düşürmek ve anne sağlığını korumak için ciddi takipler yaptığının da altını çizen Erdoğan, “Özellikle anne sağlığı konusunda çok önemli adımlar attı. Anne ölüm oranı, son 15 yılda 100 binde 64’ten, 100 binde 14’e geriledi. Nitekim bu rakam, Harvard Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, başarı örneği olarak gösterildi. Aynı başarıyı, sezaryen oranlarının düşürülmesinde de yakalamayı temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.