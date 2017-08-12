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Seyyid Bilal anıldı

Sinop Aile Dostluk Eğitim ve Kültür Derneği (SADER) ve Sinop İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Seyyid Bilal Hz. Anma Günü Etkinliği kapsamında Seyyid Bilal camisinde program düzenlendi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:56
Seyyid Bilal anıldı

Sinop'un manevi bekçisi kabul edilen Seyyid Bilal, SADER tarafından organize edilen ve bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Seyyid Bilal Hz. Anma Günü Etkinliği kapsamında Seyyid Bilal Camisinde düzenlenen anıldı.

Programa Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, SADER Başkanı Remzi Yüksel, İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Keziban Beşiroğlu ve etkinlik kapsamında İstanbul’dan Sinop’a gelen öğretmenler ile çok sayıda Sinoplu vatandaş katıldı.

Program öncesinde bir konuşma yapan Vali Hasan İpek, Seyyid Bilal Hazretleri'nin Türkiye ve İslam kamuoyu açısından çok önemli bir isim olduğunu söyledi. Vali İpek; “Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Sinop’umuz için, Anadolu için, İslam alemi için çok önemli bir şehidimizdir. Kendisi tabiindir. Yani Peygamber efendimizi görmemiş, fakat Eshab-ı kiramın sohbetine kavuşan, onlarla görüşüp konuşanlar arasındadır. Bu anlamda bugün düzenlenen bu organizasyonda hep beraber buradayız. 



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Seyyid Bilal Hazretleri'nin Sinop için bir sembol isim olduğunu dile getirdi. Maviş; “Sinop, Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri ile anılır. Sinop’a uğrayan çoğu kişi de Seyyid Bilal Hazretlerinin kabrini ziyaret eder. Bu açıdan Seyyid İbrahim Bilal Hazretlerinin metfun bulunduğu bu tepe bu anlamda manevi bir yerdir. Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri ile birlikte Sinop’un tarihinde Sarı Saltuk Hazretleri var, Mahmut Kefevi Hazretleri var. Seydi Ali Reis var. Bu açıdan Sinop bizim inanç kültür ve medeniyetimiz de önemli kentlerimiz arasında. Bu vesile ile Seyyid Bilal Hazretleri'ni anma etkinliklerini bundan sonra da güçlenerek artarak devam etmesinin ve anılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. 

(Vitrin Haber)

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:56
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