Seyyar satıcıdan aldılar! Dakikalar sonra bu hale geldi… Şoke eden olay!

Bursa'da yaşayan Necla ve Atilla Sevinç çifti, geçtiğimiz Cuma günü seyyar satıcıdan 3 yaşındaki kızları Mira için 5 TL'ye uçan balon aldı. Küçük çocuğun elindeki balon bir süre sonra yüksek bir sesle bomba gibi patladı. Bir anda alevler içinde kalan Mira, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan küçük kızın ellerine ve sağ bacağında 2'nci derece yanık oluştuğu belirlendi. Küçük Mira şimdi ellerindeki sinirlerin zarar görme ihtimaline karşı plastik cerrahide tedavi görüyor.

"UCUZ GAZ KONULUYOR"

Anne Necla Sevinç, yaşadıkları olayı şu şekilde anlattı: "Cuma günü ilk kez kızımıza uçan balon aldık. Normalde uçan balonların helyum gazi ile doldurulması gerekiyor ve helyum tehlikeli bir gaz değil. Ama merdivenaltı üreticiler bu konuya da el atmış. Tanesi 5 TL'ye satılan bu balonların içine daha ucuza maledilen yanıcı ve patlayıcı maddeler koyuyorlarmış. Aldığımız balon da kızımın elinde bomba gibi patladı."

SANİYELER İÇİNDE YANDI

Kızının ellerinin saniyeler içinde yandığını anlatan Sevinç, "Adeta bir ateş topu oluştu. Alevi sönmüyor, balonun naylonu vücuda yapışıyor. Şükürler olsun ki ben yanındaydım anında müdahale ettim. Ellerinde ve bacağının üst kısmında 2'nci derece yanıklar var İlk müdahaleyi yapan doktor ‘Şanslıymışsınız gözleri ve yüzü yanmamış' dedi. Mira'nın tedavisi plastik cerrahide devam ediyor. 10 gün boyunca pansuman olacak" dedi.

"BOMBAYLA GEZDİRMEYİN"

Kızının fotoğrafını ve başına gelenleri sosyal medyada paylaşarak aileleri uyaran Necla Sevinç, "Çeşitli karakterlerle süslenen balonlar tehlike saçıyor ama hiç birimiz bunun farkında değiliz. Biz d böyle olumsuz bir olayı yaşayınca bilgi sahibi olduk. Lütfen tanımadığınız sokak satıcılarından bu balonları almayın. Çocuklarınızın bileklerinde bombayla gezmelerine müsaade etmeyin" diye konuştu.