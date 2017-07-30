Seyyar biçerdövercilerin zorlu ekmek mücadelesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tahıl ürünlerinin hasadının başlamasıyla geçimlerini seyyar biçerdövercilik yaparak kazanan operatörler, hasadın sürdüğü 3 ay boyunca şehir şehir gezerek zorlu ekmek mücadelesine başladı.



Bölgede arpa, buğday, ot gibi ürünlerin olgunlaşıp hasat aşamasına gelmesiyle, çiftçilikle uğraşanların yanı sıra bu ürünleri traktör ya da biçerdöverleri ile biçen operatörler ve kendilerine yardımcı olan işçilerin de mesaisi yoğunlaştı.

Biçerdöver ve traktör operatörleri, tarlalarda günde 12 saat çalışıp yaptıkları iş için dönüm başına 100 lira alarak ailelerini geçimini sağlıyor.

Gece traktör ve biçerdöverlerin arkasına taktıkları römorkları akaryakıt istasyonlarına veya tarlalara bırakan biçerdöverciler, dinlenme, uyku, yemek pişirme, bulaşık ve çamaşır yıkamanın yanı sıra temizlik gibi diğer kişisel ihtiyaçlarını da evleri gibi kullandıkları römorklarda karşılıyor.

Arızalanan biçerdöver, traktör veya araç gereçlerini de kendileri tamir eden operatörler, hasat sezonunda yaklaşık 10 şehir gezerek zorlu ekmek mücadelesine göğüs geriyor.

Erzincan'da biçerdövercilik yapan Kadri Şen (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay yaptıkları seyyar biçerdövercilik sebebiyle birçok ili gezdiklerini belirterek, mayıs ayında Şanlıurfa'ya gittiklerini ve ardından 8-9 ili daha dolaştıklarını dile getirdi.

Bu süreçte işlerinin zorluğu dolayısıyla çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını da belirten Şen, şunları dile getirdi:

"Yemek konusunda sıkıntımız var. Bozulan biçerdöverlerimiz, traktörlerimiz ve araç gereçlerimizi kendimiz tamir ediyoruz. Saat 07.00'de kalkıp kahvaltı ve biçerdöverlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bakımın ardından gelen tarla sahipleri ile tarlalara gidip tarla biçmeye başlıyoruz. Bir yılımızı, bu 3 aylık sezonda çalışıp kazandığımız parayla geçiriyoruz."

Muzaffer Kayacan da tüm zorluklara rağmen helal para kazanıp evlerine gittiklerini ifade ederek, "Biz gurbette biçerdöver ile çalışmaya geldik ve römorklarda yatıyoruz. Aile özlemi oluyor. Yemek sorunumuz da var, çok zor durumda oluyoruz ama çalışıyoruz. Geçimimiz bu şekilde oluyor. 12 senedir bu işi yapıyorum." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA