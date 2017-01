Şeytanlar, İstanbul'u istila etti!

İşin garibi bu iblisî yayın da yine Doğuş Grubu'nun TLC kanalına ait.

İBB'DEN ŞEYTANÎ YAYINA İZİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait metro, tramvay ve metrobüsler içindeki reklâm ekranlarında yer alan “Viking Olmanın Altın Kuralları” videosu İstanbulluları çileden çıkardı. 7'den 70'e her yaştan insanın ailesiyle beraber kullandığı metrobüslerin ekranlarında yer alan vahşi Vikingler reklamındaki tavsiyeler, şeytanı bile kıskandıracak derecede insanı aşağılaştırma görüntüleri, izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Şaşkına gönen yolcular İBB yönetimine lanet okuyor.

İBB EKRANLARINDAN ÇAĞRI: İNSANLIKTAN ÇIKIN

İBB'ye ait toplu taşıma araçlarında yayınlanmakta olan “Viking Olmanın Altın Kuralları”nın aşağılık maddeleri şöyle sıralanıyor:

● Büyük savaş borusu öttürmek

● En şık kürkü giymek

● Kehanetlere inanmak

● Orijinal -şeytanî- saç modelleri

● Göze -şeytanî- sürme çekmek

● En havalı dövmelere sahip olmak

● ‘Başka ülkeleri istila etmek' için gemi üretmek

● ‘Amansız birer savaşçı olmak'

EN KISA YOLDAN 'VİKİNG OLMANIN YOLUNU' YENİ SÖZ AÇIKLIYOR

Yeni Söz olarak, kimsenin gereksiz yere yorulmaması için kestirmeden Viking olmanın yolunu biz açıklıyoruz. Eğer en iyi Viking olmak istiyorsanız “insanlıktan çıkın” yeter. Zaten görüntülerde yer alan tiplere baktığınızda içlerinde insan bulmak mümkün olmayacak. Ekranda tarif edilen şey şeytan ve şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali.

YİNE DOĞUŞ HEP DOĞUŞ GRUBU

Yen Söz'ün 6 Ocak tarihli, “National Geographic'den sapkınlık propagandası, Batı Terör Örgütü çocuklara dadandı” başlıklı haberinde, National Geographic isimli derginin Ocak 2017 sayısında "Cinsiyet Devrimi" başlığı ve kapağında 9 yaşında cinsiyet değiştiren bir çocuğun fotoğrafıyla çıktığı bilgisi yer almıştı. Batıda sapıklığı yaygınlaştırılmak için bebeklere dahi hormon ilaçları verilerek cinsel eğilim bozukluğu oluşturulduğunun anlatıldığı haberde, National Geopraphic'in Türkiye'de Doğuş Grubu bünyesinde yayımlandığı belirtilmişti. Daha önce de Vogue dergisinde benzer sapkınlıkları yayınlayan Doğuş Grubu'nun, Vikingler isimli baştan sona şeytani ve sapkın diziyi de bünyesindeki TLC kanalında yayınlandığı belirlendi.

RTÜK SEN HİÇBİR İŞE YARAMAZSIN

Şeytanların ekranları istila edilip, ahlaksızlık, inanç ve değerlerin alaşağı edilerek ayaklar altında çiğnenmesi; “Türk'ü öldür”, “Türkiye'ye saldır” filmlerinin döndürülüp döndürülüp yayınlaması; ‘evlilik programı' adı altında insanların hiçbir mahremi tanımaz hale getirilmesi; her türlü sapkınlığın aleni veya subliminal yöntemlerle enjekte edilmesi; dolandırma ve hırsızlık yöntemlerinin ekranlarda bir bir gösterilmesi; yemek programı adı altında fakir fukaranın kışkırtılması ve temel değerlerin ifsadı; yabancı ajanların kötü Türkçeleriyle ülkemizin her köşesi dolaştırılıp istihbaratçılık yaptırılması; insanlıktan çık, başka ülkeleri istila et, amansız birer savaşçı ol türü mesajların toplu taşıma araçlarında bile gösterilir hale getirilmesine rağmen televizyon yayınlarını denetlemekle görevli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hukukî görevini yapmak yerine bakarlık yapması toplumu kızdırıyor. Kültür Bakanlığı'nın PKK propagandası yapan filmlere oluk oluk para aktartması ile RTÜK'ün bakarlığı arasında pek bir fark görülmüyor.

Kaynak: Yeni Söz