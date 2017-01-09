Şeytanlar böyle buyurdu: Türkiye'ye ateş et!

Kraliçe'nin atadığı vali tarafından yönetilen ve İngiliz sömürgesi durumundaki Avustralya ile ABD ortak yapımı olan film, diğer filmlerin aksine mesajını açıktan ve direkt veriyor. Dünyayı Türkiye ile ortak mücadeleye çağırıyor. ABD ile savaşan herkesin kaybettiği ama Türkiye'nin yenilemediği mesajı verilerek kışkırtıcı bir davet yapıyor ve “ABD kaybetti! Avrupa kaybetti! Avustralya kaybetti! Armageddon kaybetti! Dünya kaybetti ve Türkiye kazandı” diye bağırıyor.

TÜM KÖTÜLÜKLERİ YAPAN ‘O'

Her türlü kötülüğü yapan ABD'nin, işlediği tüm suçları Türkiye'ye fatura ettiği filmde, şeytan sahne alıp, “aşırılık bizim için hayatı yaşanılır kılan şey” diyor. Savaşta, hapiste, başına kurşun yediğinde, kurtulmayı başaran Türk, asla pes etmez biri olarak gösteriliyor. Batı ve şerre karşı mücadele edip hiç kazananın olmadığı vurgusu yapılan filmde ortak mücadele yapılmazsa Türkiye'nin galip geleceğine dikkat çekiliyor. “Bize yardım etmediniz ve Türk kazandı. Hatta dikkat edin içinizden vicdanı galebe çalabilecek bazıları Türkiye'ye yardım dahi edebilir” mesajı veriliyor.

‘SAVAŞIN MALİYETİ TERÖRLE DÜŞÜRÜLÜR'

Amerikan ordusunun Kore, Afganistan, Afrika'da milyonlarca insan öldürdüğünü aktaran filmin amacı ABD'yi eleştirmek değil, ABD ordusunun bir kişiyi öldürmek için 50 bin dolar harcadığını, şimdi bu maliyetin ağır geldiğini, bunun yerine Türkiye ile savaşta keskin nişancı kullanılması ve bir mermiye bir ölümle maliyetlerin azaltılması göndermesi yapılıyor. Siz bunu terör diye de okuyabilirsiniz.

‘KADDAFİ'Yİ TÜRKLER ÖLDÜRDÜ'

Türk vurmaca başlıyor, canlı ve ölümcül diye mesajlar veren, Türk kelimesinin aralarını bile haç işareti ile bağlayan yapımda, Libya halkına adice bir mesaj gönderiliyor. “Sizinle savaşımız Türkiye'nin Kaddafi'yi öldürmesi yüzünden” göndermesi yapılan gâvur filmi hakkında Türkiye'den hiçbir eleştiri gelmemiş. Başkanlığına kesin gözüyle bakıldığı için Hillary Clinton'u başkan olarak gösteren filmin en dikkat çekici yönlerinden biri ise Başkan Yardımcısına direkt emir veren ABD başkanının da üstünde bir Başkan'dan söz edilmesi.

TÜRKİYE İLE SAVAŞ EN BÜYÜK ŞOV

Şeytanın başkanlık ettiği Batı Terör Örgütü (BTÖ)'nün de liderinden direkt emir alan ABD Başkan yardımcısı, Dünyadaki en önemli şovun başyapımcısı olduğunu söylüyor. Oyunumuzun adı: Türk vurmaca, diyen şeytan tipli başkan yardımcısı, Türk'ün kurtulması için sadece 90 dakikasının olduğunu ve elinde hiçbir savunma aracının olmadığını söylüyor. Ama buna rağmen Türk her zaman kazanıyor. Hepsi birden de bunun şaşkınlığını yaşıyor.





AFRİKA'YI YENİ ALKADRAZ CEZAEVİ YAPACAĞIZ

Türkiye'yi Afrika'da açtığı yeni Yeni Alkadraz cezaevinde mahkûm ettiğini söyleyen ABD, bununla bütün Afrika'yı hapishaneye çevireceği mesajını veriyor. İspanya'ya ait pelikan gübresiyle ünlü Pelikan adasını1868'de işgal edip, yerli isyancıların önderlerinin tutulduğu hapishaneye gönderme yapan film, Yeni Alkadraz'in Afrika'da kurulmakta olduğu mesajıyla korkutuyor. Bu günün meşhur Guantanamo'sundan da beter bir hapishane Alcadraz'a yönelik gönderme Afrika lider ve halklarına yönelik ciddi bir tehdit mahiyetinde.







Kaynak: Yeni Söz





