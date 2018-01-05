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Şeytanın yardım aldatması

Filistin’i yardımı kesmekle tehdit eden Trump, göreve gelir gelmez desteği azalttı.

05 Ocak 2018 Cuma 02:38
Şeytanın yardım aldatması

Dünyanın kanını emen Amerika, Filistin’i yardımı kesmekle tehdit ederken, Trump’la desteğin zaten en aza indirildiği ortaya çıktı.

Amerika’dan Filistin’e yapılan yardımlar Trump’ın başkanlığının ilk yılında son 10 senenin en düşük seviyesine geriledi. Trump, göreve geldiğinden bu yana İsrail lehine adımlar atmasının ardından barış müzakerelerine katılmama kararı alan Filistin yönetimini, ekonomik yardımları kesmekle tehdit etmesi sarı şeytanın bir bahanesi olarak dikkat çekti.

ABD’nin 18,5 trilyon dolar civarındaki gayrisafi yurtiçi hasılasının yanında çok cüzi kalan finansal yardımların “siyasi şantaj” olarak kullanıldığı eleştirilerine neden olan bu açıklama, ülkenin Filistin yönetimine ne kadar yardım yaptığı sorusunu da gündeme getirdi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) derlenen verilere göre, son 23 yılda Batı Yaka ve Gazze Şeridi’ne 8 milyar dolar civarında yardım yapıldı. ABD, İsrail’e ise sadece 2016 ve 2017 yıllarında (sırasıyla 3,1 ve 4,9 milyar dolar) toplamda 8 milyar dolar finansman desteği sağladı. Siyonist İsrail’e 1949’dan bu yana verilen ekonomik yardımlar ise yaklaşık 130 milyar dolara ulaştı. Buna ilaveten, eski Başkan Barack Obama, 2016 yılının eylül ayında ABD’nin İsrail’e 2019-2028 döneminde 38 milyar dolarlık askeri yardım yapmasını öngören anlaşma imzalamıştı. ABD’nin Filistin’e yardımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk görev yılında 285 milyon dolara geriledi. Bu, 2016 yılına göre yüzde 32 azalışa işaret ederken Filistin bakımından son 10 yılın en düşük yardım seviyesi olarak kayıtlara geçti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 02:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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