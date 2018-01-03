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PKK'dan şeytani yöntem! DEAŞ'lı gibi sakal bırakıp...

Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 7 PKK'lının bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için DEAŞ militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:12
PKK'dan şeytani yöntem! DEAŞ'lı gibi sakal bırakıp...

Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 7 PKK'lının bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için terör örgütü DEAŞ militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı.

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması içinde oldukları ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişinin bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için terör örgütü DEAŞ militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik 28 Aralık’ta Yüreğir’e bağlı 3 ayrı mahallede operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti baskın yapıldı. Kapılar, ‘koçbaşı’ ile kırılarak evlere girilip arama yapıldı.

Operasyonda, Halime K., Şahin O., Hamdi Ç., Yakup K., Erkan İ., Hakan Y. ve Resul K. adlı şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Yürütülen soruşturmada da haklarında daha önceden ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dosyası bulunan bu isimlerin, kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize ederek, bunlara bizzat katıldıkları belirlendi.

HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN DAEŞ'Lİ GİBİ DAVRANDILAR

2012 yılında Yüreğir Belediyesi’ne ait iş makinelerinin ateşe verilerek yakılmasını da yine bu kişilerin organize edip, talimatını da bizzat verdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, kentteki bazı eylemlerinde deşifre olmamak ve hedef şaşırtmak için bir diğer terör örgütü DEAŞ’ı kullanıp, kendilerini kamufle ettiklerini ve adeta bir ‘DEAŞ üyesi’ gibi hareket ettikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasındaki bazı şahısların, tıpkı DEAŞ’lı teröristler gibi giyinip, uzun sakallar bırakması da dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:12
  1. Adana
  • YavuzYavuz41 dk önce
    Hemen gebertin bu munafıkları. Yargı salar bunları.
  • NN49 dk önce
    İSTİBARATYAPISINDA ANLAR.DEASTÜRLERİN KENDİNE HASBİR YAPISI VARDIR AŞILMASI GEREKENLER
  • ALPALP55 dk önce
    HEDEF ŞAŞSA NE OLUR Kİ İKİSİ DE BİZİM HEDEF TAHTAMIZDA.
  • Berlinden GurbetciBerlinden Gurbetci1 sa önce
    ha DAES HA PEKAKAIKISIDE ABD VE ISRAEL ittifaki.zalimler icin yasasin CEHENNEM
  • EsrefEsref1 sa önce
    Fark yok zaten
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