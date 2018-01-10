Şeytan PKK’dan ordu kuruyor

Dünyanın başbelası Amerika’nın şeytani planları bitmiyor... İç savaşın sürdüğü Suriye’de çıkarları için önce DEAŞ’ı ardından da terör örgütü PKK/PYD’yi kullanan kan emici ABD, yeni hedefler için yeni adımlar atmaya başladı. Suriye’nin yaklaşık dörtte birini DEAŞ’tan teslim alan PKK/PYD devletini tanımaya hazırlanan sarı şeytanın Amerikası, son olarak teröristlerden sözde düzenli ordu kurmaya çalışıyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel’in, 22 Aralık 2017’de, DEAŞ’ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK’nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı. 400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildi. CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim verdi. ABD eğittiği militanları, örgütün 2014’te kurduğu YAT adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarına dahil etti.



TEKNOLOJİK CİHAZLAR ABD’DEN



Nisan 2016’dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK’ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor.



Ekipmanların eğitimi yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti. Pentagon-CIA programlarıyla “sınır muhafızları” adı altında büyütülen yapıya terör örgütü “Kuzey Ordusu” adını verdi. Bölgedeki kaynaklar, “kuzey” ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor. Bu haliyle, “Kuzey Ordusu” terör örgütü için düzenli orduya geçiş yolunda atılan son adımı teşkil ediyor.

Türkiye sınırındalar

Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke’de eğittiği sözde “Kuzey Ordusu” gücü, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanacak. Halep’e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor. Eğitilen teröristler, rejim topraklarından geçip Afrin’e gönderilecek.