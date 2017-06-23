İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şeytan beş şey yüzünden ebedi kaybedenlerden oldu

Şeytanlar da cin olduğuna göre, onlar da Müslüman olabilir mi? Neden lanete uğrayıp kaybedenlerden oldu?

23 Haziran 2017 Cuma 00:44
Şeytan beş şey yüzünden ebedi kaybedenlerden oldu

Şeytan cin nevinden olmakla beraber, daha farklı bir konumu vardır. Şeytanın tövbe etmesi onun şeytanlığına aykırı bir şeydir. Çünkü cevheri bozulmuştur. Tövbe etme özelliğini kendi iradesi ile kaybetmiş ve insanları sapıklığa itme vazifesini bizat kendisi Allah'tan istemiştir.

“Şeytan beş şey yüzünden ebedi kaybedenlerden oldu:
1. Günahını kabul etmediği için,
2. Pişmanlık duymadığı için,
3. Kendini isyan ettiren nefs-i emmaresini kınamadığı için,
4. Tövbeye yanaşmadığı için,
5. Rahmet-i İlahiden umudunu kestiği için.” (İbn-i Hacer, Münebbihat, 73.)

Bu yüzden bir müminin, işlediği günahı kabul etmesi; yaptığı hata ve günahlardan ötürü pişmanlık duyması; nefsini hesaba çekip onu kınaması, sık sık tövbe-istiğfar etmesi ve rahmet-i ilahiden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekmektedir.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 00:44
  1. şeytan neden asi oldu
  2. şeytan neden lanetlendi
  3. kovulmuş şeytan
  4. taşlanmış şeytan
  5. şeytanın tevbesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir yanda Terörist PKK, bir yanda TSK...
    1. Bir yanda Terörist PKK, bir yanda TSK...
    2. Amerika’da şehit edilen Müslüman kızın..
    3. 'Satıcı değil içiciyim' diyen 'Enayi'..
    4. PKK'ya Bombalı araç saldırı düzenlendi
    5. 'Bu yarışmanın kaybedeni yok'
    6. Uyuşturucu raporu yayınladı ama.....
    7. Hamilelikte oruç tutamayan sonradan..
    8. Terör örgütü DEAŞ, Kerkük yoluna..
    9. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit..
    10. Ramazan orucunu kaza eden kimse..
    11. ABD'den bir katliam daha
    12. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası Pepe
    13. ABD'nin bu millet için istediği bu!..
    14. Şeytan beş şey yüzünden ebedi..
    15. Muhalifler Dera'da ilerliyor
    16. "Telsiz konuşmalarını dinliyoruz,..
    17. Hamas'tan İsrail'e resimli mesaj
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Toplu mezar keşfedildi! Çığlık atan..
    20. Yangın istifa getirdi...
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak
    Taht bu sabah gitti… Şok fotoğraflar az önce geldi!
    Taht bu sabah gitti… Şok fotoğraflar az önce geldi!
    'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı
    'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı