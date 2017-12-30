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Seyirci artışında Kayserispor zirvede!

Süper Lig'de 5. sırada yer alan ve ikinci yarıda da en az 25 puan almayı hedefleyen Kayserispor, ilk yarıda seyirci sayısını geçen yıla göre en fazla artıran birinci takım oldu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:22
Seyirci artışında Kayserispor zirvede!

Bir sezon önce ortalama 3 bin 900 futbolsevere oynayan sarı-kırmızılılar bu sezon 20 bin 690 seyirci ortalamasını yakaladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2016-17 sezonunda göreve geldiklerinde kent halkı ve taraftarla sosyal barış içine girdiklerini, taraftara yönelik  projeler sayesinde Kayserispor'da herkesin nefesini birleştirdiklerini söyledi. Bedir, ''Taraftar bizim olmazsa olmazımızdır. Bu bilinçle hareket ederek, şeffaf bir yönetim tarzı  içinde bilet fiyatlarından, taraftara flama, şapka, forma, atkı, boyunluk dağıttık. Birçok maçta raylı sistem il yöneticilerimizin katkısıyla maça gidenlere ve maçtan çıkıp evine gidenlere ücretsiz oldu. Yönetimdeki arkadaşlarımız başta Kapalı Kale olmak üzere taraftar gruplarımızla iyi diyalog içine girdi. Kayseri  halkı ile bütünleştik. Bunun sonucunda da  geçen sezon ortalama 3 bin 900 taraftara  oynarken, Kadir Has Stadında bu sezon ilk yarıdaki Süper Lig ve kupa maçları da olmak üzere ortalama 20 bin 900 seyirci ortalamasına ulaştık. Bu hem Türkiye hem de Avrupa rekorudur'' dedi

Bedir, sarı-kırmızılı takımın ilk yarıda kendi evinde en çok seyirciyi  30 bin 800 ile Beşiktaş maçında gördüğünü, yaklaşık kapasitesi 33 bin olan Kadir Has Stadı'nda  polis ve özel güvenlik tarafından tribünlerdeki bazı blokların güvenlik nedeniyle kapatıldığını, yoksa stattaki tüm biletlerin satılmış olacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 14:22
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