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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Doğanlı köyünden Kurugöl Tabia Parkı’na seyir halinde olan otomobil motor kısmından aniden alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevlere müdahalede yetersiz kalan sürücü itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay eyerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen araçtan geriye adeta demir yığını kaldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
  1. Düzce
  2. Kurugöl
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