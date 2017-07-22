Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs yanarak kül oldu. Minibüs şoförü ve yanında bulunan arkadaşı son anda araçtan kendini dışarı atarak ölümden döndü. Minibüsten ormana sıçrayan alevler olay yerinin yakınında bulunan Manavgat Orman İşletmesine ait arazöz tarafından büyümeden söndürüldü.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat-Konya D-695 karayolunda Konya istikametine gitmekte olan Gökhan Şahin yönetimindeki 06 DJ 5385 plakalı minibüsün motor bölümünden alevler yükselme başladı. Yangını fark eden minibüs şoförü, aracı yol kenarına park edip yanındaki arkadaşıyla birlikte araçtan dışarı atlayarak canlarını zor kurtardı.

Yanan araca ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında Hacıobası Mahallesinde konuşlanan Orman İşletmesine ait arazöz yaparken, araçtan yol kenarındaki ormana sıçrayan alevler de büyümeden söndürüldü. Arazözün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale gelirken, yol kenarındaki ormanlık alanda bazı çam ağaçları zarar gördü.

Kendisine ve arkadaşına bir şey olmamasına şükreden minibüs şoförü Gökhan Şahin Manavgat’tan satın aldıkları minibüsü muayenesini de yaptırdıktan sonra Ankara’ya götürmek üzere yola çıktıklarını, yolda motor bölümünden önce duman ardından da alevler yükselmeye başladığını söyledi. Şahin, "Minibüsü sağa çekerek kendimizi dışarı attık" dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
  1. Antalya
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Manavgat
  5. Hac
  6. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  7. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!