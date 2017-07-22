Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat-Konya D-695 karayolunda Konya istikametine gitmekte olan Gökhan Şahin yönetimindeki 06 DJ 5385 plakalı minibüsün motor bölümünden alevler yükselme başladı. Yangını fark eden minibüs şoförü, aracı yol kenarına park edip yanındaki arkadaşıyla birlikte araçtan dışarı atlayarak canlarını zor kurtardı.

Yanan araca ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında Hacıobası Mahallesinde konuşlanan Orman İşletmesine ait arazöz yaparken, araçtan yol kenarındaki ormana sıçrayan alevler de büyümeden söndürüldü. Arazözün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale gelirken, yol kenarındaki ormanlık alanda bazı çam ağaçları zarar gördü.

Kendisine ve arkadaşına bir şey olmamasına şükreden minibüs şoförü Gökhan Şahin Manavgat’tan satın aldıkları minibüsü muayenesini de yaptırdıktan sonra Ankara’ya götürmek üzere yola çıktıklarını, yolda motor bölümünden önce duman ardından da alevler yükselmeye başladığını söyledi. Şahin, "Minibüsü sağa çekerek kendimizi dışarı attık" dedi.