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Seyir halindeki kamyonet yandı

Sivas’ın Suşehri’nde seyir halindeki açık kasa kamyonette çıkan yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
Seyir halindeki kamyonet yandı

Edinilen bilgiye göre Abdullah Güner (51) yönetimindeki 28 NR 697 plakalı malzeme yüklü açık kasa kamyonetin ön kısmında Suşehri-Sivas karayolu Aşağısarıca köyü yakınlarında bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü Güner, aracını kamyonette meydana gelen yangına müdahale etmeye çalıştı. Bir anda aracın tamamını saran yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine söndürüldü. Çıkan yangından araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Araç sahibi Güner,Kahramanmaraş’tan yüklediği bakır eşyaları Ordu’ya satmaya götürürken araçta bir anda dumanların çıktığını ve 15 dakika içerisinde aracın tamamen yandığını söyledi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
  1. Ordu
  2. Kahramanmaraş
  3. Sivas
  4. Ab
  5. Suşehri
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