Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halinde kamyonette çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:54
Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Besni istikametine gitmekte olan Mustafa Arslanlar yönetimindeki 02 EF 092 plakalı kamyonet Eski Besni Devlet Hastanesi altındaki alev aldı.

Aracın alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediye itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:54
  1. Adıyaman
  2. Besni
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!