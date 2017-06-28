Seyir halindeki kamyonet alev aldı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halinde kamyonette çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.28 Haziran 2017 Çarşamba 18:54
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Besni istikametine gitmekte olan Mustafa Arslanlar yönetimindeki 02 EF 092 plakalı kamyonet Eski Besni Devlet Hastanesi altındaki alev aldı.
Aracın alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediye itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.