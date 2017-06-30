Seyir halindeki araç yandı

Bandırma Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kavşakta meydana gelen olayda, 10 PB 726 plakalı binek araç, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Sanayi Sitesi’nde bir oto tamircisinde tamir edilen aracı denemek için kullanan Tezcan Balcı, kavşağa geldiği esnada otomobilden dumanların çıktığını görerek itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yanan aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.