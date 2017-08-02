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Seyhan Barajında tehlikeli serinlik

Adana’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen kendilerini Seyhan Barajına attı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:21
Seyhan Barajında tehlikeli serinlik

Sıcakların 38 dereceye yükseldiği Adana’da vatandaşlar Seyhan Barajına akın etmeye başladı. Barajda yüzmenin yasak olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte buz gibi suyun keyfini çıkarırken, sıcaklara dayanamayan bir köpek de kendini suya attı. Seyhan Barajına giren gençler ise, kayalıklardan tehlikeli bir şekilde suya atladı.

Baraja giren bir vatandaş, Adana sıcağını kaldırmadıkları için suya girdikleri belirterek, "Herkes birini bir yerde bulmuş oluyor, ya kanalda ya da nehirde. Bir şekilde suya girmemiz gerekiyor. Suya girebilmemiz için Adana’da bir sahilin olmasın şart. Tehlikeli olduğunu bile bile biz bunu tercih ediyoruz. Biz burada yüzüyorsak demek ki tehlike ile iç içeyizdir. Buna rağmen biz çocuklarımızı buraya getiriyoruz, başka bir çözümümüz yok. Geçen hafta buraya geldik, boğulacak bir çocuk vardı adamın birisi kurtardı. Biz yüzme bilmiyoruz, sahil görmediğimiz için. Benim yaşım 40, daha yüzmeyi bilemiyorum. Bunun nedeni ise Adana’da sahil olmadığı için" ifadelerini kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:21
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