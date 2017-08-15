Şeyh Raid Salah: Siyasi yargılamaya tabi tutuluyorum

Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah kendisine karşı hukuki değil "siyasi bir yargılama" yürütüldüğünü ve bu bağlamda gözaltına alındığını belirtti.

Sabaha karşı evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Şeyh Salah mahkemeye çıkarıldı.

Gözaltı süresinin perşembe gününe kadar uzatıldığı mahkemede gazetecilere kısa bir açıklama yapan Şeyh Salah, "İsrail hükümetinin Araplara yönelik uyguladığı politikalarının bir parçası olarak bana karşı da siyasi bir yargılama yürütülüyor. Gözaltına alınmam da bu bağlamda gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Terörist İsrail polisinin engellemesi üzerine Şeyh Salah basın mensuplarına yaptığı açıklamayı yarıda kesmek zorunda kaldı.

AA muhabirine konuşan Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zeberka da müvekkilinin gözaltı süresinin perşembe gününe kadar uzatıldığını söyledi.