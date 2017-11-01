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Şeyh Sabah yeniden Kuveyt Başbakanı oldu

İki gün önce istifa eden Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah yeniden Başbakan olarak atandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:46
Şeyh Sabah yeniden Kuveyt Başbakanı oldu

30 Ekim'de Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Cabir es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasını kabul ettiği bildirilmişti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Başbakan Şeyh Cabir başta olmak üzere hükümet üyelerinin istifasını kabul etmişti.

Emir Sabah tarafından yayımlanan kararnamede, "Bakanlar Kurulu'nun istifasının kabul edildiği, ancak yeni kabine oluşturulana kadar bakanların görevlerinde kalacakları" ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:46
  1. Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah
  2. kuveytt
  3. Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
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