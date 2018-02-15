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Şeyh Raid Salah'ın hücre cezası 6 ay uzatıldı

İsrail'in, gözaltındaki 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Salah'ın hücre cezasını 6 ay daha uzattığı açıklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:31
Şeyh Raid Salah'ın hücre cezası 6 ay uzatıldı

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail Yüksek Mahkemesi'nin bugün İsrail Hapishane İdaresinin Şeyh Salah'ın hücre cezasını 6 ay daha uzatma talebini onayladığını" söyledi.

Zabarka, Şeyh Salah'ın hücre cezasının uzatılması için meşru bir gerekçe bulunmadığını belirterek, "Şeyh Salah, Kudüs ve Mescid-i Aksa için sergilediği tavırdan dolayı intikama maruz kalıyor." diye konuştu.

Avukat Zabarka, Şeyh Salah'ın basın ile görüşmesinin engellendiğini ancak karar açıklandığında yüzünde alaycı bir tebessüm olduğunu, mahkeme heyetine: "Prensipli olmalısınız" ifadeleriyle sitem ettiğini aktardı.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail mahkemesi son olarak Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:31
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Kudüs
  4. Raid Salah

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