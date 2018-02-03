Şeyh İkrime Sabri'den Arap ülkelerine çağrı

Mescid-i Aksa'daki Cuma vaazında konuşan müftü Sabri, Arap ve İslam ülkelerine, Amerika'nın Filistin'e yardımları kesme kararına karşılık BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) maddi yardım çağrısında bulundu.

AMERİKA MÜLTECİLER KONUSUNU SULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Sabri, “Kudüs'e karşı ve mülteciler konusunda komplo teorilerine şahit oluyoruz” diyerek mülteciler sorununun sulandırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Sabri, Amerika'nın mültecilerin konumlarını yeniden tanımlama planlarını ve Filistinli mültecilerin statüsünün yeniden tanımlanmasına yönelik herhangi bir girişimi de reddetti.

BAŞKA ÜLKEYE İHTİYAÇ DUYMADAN DESTEKLEMELİLER

“Arap ve İslam ülkeleri başka hiçbir ülkeye ihtiyaç duymadan mülteciler evlerine dönünceye dek onlara maddi yardım sağlamalıdır” dedi. Hadashot TV'nin haberine göre İkrime Sabri, Trump yönetiminin BM kriterlerine ters düştüğünü dile getirdi. “Mültecilerin torunları da mülteci olma statüsünü alırlar çünkü bir mültecinin hakları ve mal varlığı miras yoluyla sonraki nesillere aktarılır” dedi. Mültecilerin sorununu “mülteciler evlerine dönene ve babalarının atalarının çıkarıldığı topraklara yerleşene kadar devam edecektir. Bu yasal haktan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde değerlendirdi.

Filistin'in içinde ve dışında yaşayan mülteci sayısının ise 7 milyonun üstünde olduğunu ifade etti. İsrail ise bütün Filistinli mültecilerin İsrail'de yerleşmesini nüfusuna varoluşsal bir tehdit olarak görüyor.