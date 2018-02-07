Şeyh Huruz köyü terör örgütünden temizlendi

Afrin Harekatı'nın 19. gününde, kentin kuzeyinde bulunan ve 5 şehit verdiğimiz Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri YPG'li teröristlerden temizlendi. Bölgeden Türkiye sınırındaki yerleşim yerlerine çok sayıda roketli saldırılar yapılmıştı.

RACO KÖYLERİ TSK'NIN KONTROLÜNDE

Afrin'deki Raco bölgesinin köyleri de tamamen TSK'nın kontrolüne geçti.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor. Sınır hattında askeri helikopter hareketliği de devam ediyor. Bu arada, kente gelen çok sayıda askeri araç ve komandonun askeri birliklere sevki sürüyor.

YOĞUN SİLAH SESLERİ

Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, Kuzey cephesinde silah sesleri yoğun bir şekilde duyuluyor. Şeyh Huruz civarındaki çatışmaların sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Şırtah'ta kuzeydoğu hattına yakın bir noktada da çatışmalar 5 gündür sürüyor.

AFRİN'DE 40 NOKTA YPG'DEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtardı. Şeyh Huruz köyü ele geçirilen son nokta oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."