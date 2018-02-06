Zeytin Dalı harekatında 17 gün geride kaldı: Şeyh Horoz'da şiddetli çatışma

Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Burseya Dağı’nın batısından Şera beldesindeki terör örgütü hedeflerine yönelik kapsamlı harekat başlattı. TSK’nın denetimine geçtiği açıklanan Şeyh Horoz köyü ve çevresindeki tepelerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bülbül kasabasının üstünde yer alan Darmık Dağı’na da dört koldan operasyon başlatıldı. Afrin’in Racu beldesine bağlı Surki köyü de ele geçirilerek teröristlerden temizlendi. Harekâtın 17. gününde bölgede 22 köy 35 noktanın TSK ve ÖSO’nun denetimine geçtiği açıklandı.

BAFULYON TEPESİ

Azez’in karşısındaki Burseya Dağı ve Bülbül kasabasını terör örgütünden alan TSK ve ÖSO kuvvetlerinin hedefinde Burseya’nın batısında Şera beldesi ve stratejik Bafulyon Tepesi bulunuyor. TSK’nın seçkin birlikleri, Kayseri ve Hakkâri Dağ Komando kuvvetleri ile ÖSO’nun operasyon timleri, Bafulyon tepesine dün beş noktadan operasyon başlattı. Saldırılar kısa süre önce alındığı açıklanan Şera ilçesinin Şeyh Horoz, Mareska, Zeynunat, Şiltah ve Serneçke köyleri ve çevresindeki stratejik tepelerde yoğunlaştı. Daha sonra harekât Şera’nın Dikmedaş köyüne yayıldı.

Köyde ve çevresindeki tepelerde mevzilenen teröristleri etkisiz hale getirmek için TSK ve ÖSO güçlerine, sınırdan obüsler ve köyün çevresine mevzilenen tanklarla destek verildi. Bölgedeki hedefler gün boyu aralıksız etkili vurulurken, dağlık bölgede yakın mesafelerden şiddetli çatışmalar devam etti. Çatışmalar akşama doğru Şıltah köyü ve çevresine de yayıldı.

DARMIK’A ÇIKARMA

Afrin’e hakim tepelerden olan ve örgütün Burseya’dan sonra en önemli üslenme alanlarından olan Bafulyon Tepesi’nin alınması için karadan sürdürülen harekata dün topçu ve tankçı birlikleri tarafından yoğun destek verildi. Bölgede belirlenen hedeflere etkili nokta atışları yapıldı.

Bülbül kasabasından Darmık dağlarındaki stratejik tepelere doğru da dört koldan yeni bir kara harekâtı başladı. Harekât öncesi dağlık bölgede yer alan YPG’nin hedefleri, obüs topları, tank ve roketlerle 24 saat aralıksız etkili vuruldu. TSK ve ÖSO’nun operasyon timleri de dağlık bölgelere doğru harekete geçti. TSK ve ÖSO güçlerinin ilerledikleri noktalarda mevzilenen YPG’lilerin karşılık vermesi üzerine, bölgede bir çok noktada çatışmalar yaşandı. Bülbül’ün Beke köyü çevresine yapılan çıkarma sonucu köyün çevresinde çatışmalar da gün boyu sürdü.

947 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, başarıyla süren Zeytin Dalı Harekâtı’nda 947 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, harekâtın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur” bilgisine yer verildi.

36 NOKTA KURTARILDI

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin’in kuzeydoğusundaki Dikmetaş Köyü ve Sirgeya Tepesi’ni terör örgütünden kurtardı. Harekatın başından bu yana 36 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

ÜSTEĞMENİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ KÖY: ERDOĞAN BAŞIMIZIN ÜZERİNE...

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehit olduğu Ömer Uşağı köyü, 23 Ocak günü teröristlerden alınmıştı. Köyün ve bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra ÖSO güçleri ile Türk askerleri, köye girdi. ÖSO güçlerinin bu sırada, köyde yaşayan kişilerle yaptığı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, köylüler, teröristlerden kurtarıldıktan sonra Türk askerinin ve ÖSO güçlerinin kendilerine iyi davrandığını söyledi. Görüntülerde, ayrıca PKK/YPG’li teröristlerin kendilerine kötü davrandığını söyleyen köylülerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Başımızın üzerinde” dediği duyuluyor.