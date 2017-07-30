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Şeyh Edebali Türbesi’ne ziyaretçi akını

Bilecik Şeyh Edebali Türbesive Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:38
Şeyh Edebali Türbesi’ne ziyaretçi akını

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Bilecik’in tanıtım ve turizm faaliyetlerine büyük katkılar sağlayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, ülkenin dört bir köşesinden konuklarını ağırlıyor.

Konya ilçesi Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen turlar ile Bilecik’e gelen heyet, programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret etti. Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce, konuklarını ağırlayarak şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Heyetteki konuklara ayrıca;36 Osmanlı Padişahının kendi devirlerine ilişkin bilgilerin barkod sistemi ile seslendirilmesini sağlayan cihazlar dağıtıldı.

Bilecik’e ve tarih şeridine olan hayranlıklarını ifade eden heyet, ziyaretleri kapsamında, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu’nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:38
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  2. Bilecik
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  4. Konya
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