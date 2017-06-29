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Şeyh Edebali Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

Üç günlük Ramazan Bayramı tatili boyuncu Şeyh Edebali Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:03
Şeyh Edebali Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

1299 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin bulunduğu Bilecik’e 3 günlük Ramazan Bayramı tatili boyuncu binlerce kişi ziyaret etti. Misafirler, türbenin bulunduğu yerleşkesinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi gezerek 36 Osmanlı padişahının hayatları ve hikayeleri hakkında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Alan Sorumlusu Engin Beyce’den bilgi aldılar. Ziyaretçiler Şeyh Edebali Türbesi ardından Şeyh Edebali’nin kızı ve Osman Gazi’nin eşi Rabia Mal Hatun’un Türbesini de ziyaret etmeyi unutmadılar.

İlgi büyük

Bayram ve bayram sonunda da ziyaretlerin fazlasıyla devam ettiğinin anlatan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Alan Sorumlusu Engin Beyce, “TRT ekranlarında her hafta Çarşamba günü ekranların başına milyonlarca izleyici toplayan ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinden sonra Ertuğrul Gazi’nin türbesi ve Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesine ilgi büyük oldu. Ziyaretçi sayısı 2’ye katladı. Bura da ziyaretçilerimiz ilk olarak Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından ’’Geçmişini Bilmeyen, Geleceğe Yön Veremez‘’ anlayışından yola çıkılarak hizmete sunulan Osmanlı Devleti’nin 36 Padişahı ve devirleri hakkında bilgi vermek için hazırlanan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret ediyorlar. Buradan padişahlar şeridimizin içerisinde bulunan 3 boyutlu Şeyh Edebali Hazretlerinin Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan sinevizyon gösterisini izliyorlar. Son olarak Şeyh Edebali Türbesi ziyaret eden misafirlerimiz 1392 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından dedesi Orhan Gazi adına yaptırılan tarihi mabet, kubbesi kurşunla kaplı olduğundan halk arasında Kurşunlu Cami olarak bilinen tarihi Orhan Gazi caminde ibadetleri yapıyorlar. Bilecik’e gelen misafirlerimiz Söğüt, Bilecik turları kapsamında günlerini dolu, dolu geçirerek ilimizden ayrılıyorlar” dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:03
  1. Söğüt
  2. Bilecik
  3. Çarşamba
  4. Şeyh Edebali
  5. TRT
  6. Kurşunlu
  7. Selim Yağcı
  8. Ramazan Bayramı
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