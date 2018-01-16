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Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddialarıyla gündeme gelen Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

16 Ocak 2018 Salı 08:06
Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

Şeyh Abdullah bin Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, Katar merkezli Al  Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de  hastaneye kaldırıldığını belirtti.
 
Durumu hakkında bilgi vermeyen Şeyh Halid, "Bana şahsi olarak gelen  bilgilerde çelişkiler var. Bazen Suudi Arabistan'a sınır dışı edileceği bazen de  istediği yere gitmesine izin verileceğine dair malumatlar ulaşıyor. Bu sabah,  Şeyh Abdullah'ın kendi talebi üzerine İngiltere'ye gitmesine izin verileceğini  ilettiler. Ancak daha sonra pasaportunun İngiltere'ye gitmesine uygun olmadığını,  Katar tarafından arandığını haber verdiler. Bu doğru değil." ifadelerini  kullandı.

Kardeşine iki kızının eşlik ettiğini kaydeden Şeyh Halid, "Ona,  'kızlarının gitmesine izin vereceğiz. Ancak sen burada kalacaksın' demişler. Şeyh  Abdullah da bu duruma karşı çıkmış. Bu sabah, yaşanan olaylar ve üzerindeki  baskılar nedeniyle yorgun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Sağlık  durumu şu an stabil. Şeyh Abdullah'ın, doktorun uygun görmesi halinde ülkeden  ayrılmasına izin vereceklerini vaat etmişler." dedi.
 
BAE'nin sözünü tutması ve Şeyh Abdullah'ın ülkeden ayrılmasına izin  vermesi için baskı yapma çağrısında bulunan Şeyh Halid, "O, BAE'de misafirdi.  Aranmıyor. İstediği zaman istediği yere gitme hakkı var." diye konuştu.
 
Şeyh Abdullah, dün Al Jazeera kanalında yayınlanan bir video kaydında,  "Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra  alıkonulduğunu" iddia etmişti.
 
BAE bu iddiayı yalanlarken, Doha yönetimi ise "konuyu yakından  izlediklerini" duyurmuştu.
 
BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından bir yetkili de  "Şeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar  hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı. Kendisi memnuniyet  ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü."  ifadesini kullanmıştı.
 
Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi'nden bugün yapılan yazılı  açıklamada, "Şeyh Abdullah'ın BAE'de alıkonulduğu ve seyahatinin engellendiğine  dair ailesinden şikayet alındığı" belirtilmişti.
 
Bu durumun "tüm uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile normlarına  aykırı olduğu" vurgulanan açıklamada, "Şeyh Abdullah'ın hayatından BAE  yönetiminin sorumlu olduğu" ifade edilmiş ayrıca komitenin, Birleşmiş Milletler  (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bu ihlalleri hızlı bir şekilde  bildirdiği ve Şeyh Abdullah'ın serbest bırakılması ve kendisine koruma sağlanması  için harekete geçilmesini talep ettiği aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 08:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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