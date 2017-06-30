Seydişehir’de otopark çalışmaları başladı

İlçede yaşanan otopark ihtiyacının karşılanması amacı ile Selçuk Caddesi üzerinde bulunan alanda çalışma başlattıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede yaşanan otopark sorununun bir nebze de olsa rahatlayacağını belirtti. Otopark olarak yapılacak olan alanda yeşil dokuya zarar verilmeden çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Tutal, “Bölgemizin ihtiyacı olan otopark zemin sıkıştırma çalışmalarımıza başladık. 6 bin 100 metrekarelik alanda yapacağımız çalışmamızı kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemizde yaşanan otopark sorunundan dolayı vatandaşlarımız araçlarını park etme konusunda büyük sıkıntı yaşıyordu. Bir nebze de olsa bu sorunun önüne geçebilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.