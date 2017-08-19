Seydişehir’de doğal gaz çalışmaları başladı

Programa Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yönetim kurulu üyeleri, doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri ve mahalleliler katıldı.

Törende konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bu yıl Bahçelievler ve Saadetler Mahallelerinde doğal gaz çalışmalarını başlattıklarını, gelecek yıl da Anabağlar Mahallesinde çalışmaların startını vereceklerini söyledi. Başkan Tutal, “3,5 yıl önce sizlere söz verdiğimiz ve çok sayıda projeyle çıktığımız yolda yapacağız diye, söz verdiğimiz projelerin birçoklarını tamamladık. İhalesini ve inşaatını başlattık. Eski Garaj , Kuğulu Vadisi Projemiz hızla ilerliyor. Bayram öncesi ise Seyitharun Projemizin çalışmaları başlayacak. Termal Otel ve seracılık için yatırım görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizin doğal gaza kavuşması noktasında ben gücümü son damlasına kadar zorlayacağım demiştim. Elhamdülillah bugün gerçekleştirdik. Birbirimize dua edelim. Daha güzel hizmetleri beraberce yapma dileğiyle” dedi.

"Nimet şükrü görmezse kaçar gider"

Seydişehir’in doğal gaz açısında Konya’nın en şanslı ilçelerinden biri olduğunu kaydeden Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, yatırımlar için doğal gaz dağıtım şirketine teşekkür etti. Baloğlu, “Bırakın doğal gazı kömür bile bulamadığımız günleri, televizyonların hava kirliliği ile zehir raporu verdiği günleri, hastane kapılarında beklediğimiz günleri çok kolay unutuyoruz. Buradaki vatandaşlarımız hepsi aslında bunları yaşadı. Fakat 2002’de çok şey değişti. Bu gün bu hizmetleri, doğal gazı bu mahallelerimizde konuşabiliyorsak, Seydişehir’de 11 kilometrelik Tınaztepe tünelini konuşabiliyorsak bunlar belki bizim hayalimizde olamayan şeylerdi. Sizlerin desteği ile 2002 ‘de bu ülkenin başına geçmiş ve her seçimde bir önceki seçime göre daha fazla destek almış AK Parti ve onun değerli lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Nimet şükrü görmezse kaçar gider, marifet iltifata tabidir, onun için biz hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilip kurban ve kurdele kesilerek doğal gaz çalışması başlatıldı.