Seydişehir’de altyapı çalışmaları devam ediyor

İlçe merkezinde bulunan mahallelerde devam eden asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Ortakaraören Mahallesi’nde sıcak asfalt ve parke taş döşeme çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ortakaraören Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar kapsamında 5 bin metrekare sıcak asfalt, 3 bin 300 metrekare parke taş çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahallede sıcak asfalt veparke taş çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “2017 yılı sezonumuzda birçok cadde ve mahallemizde parketaş ve sıcak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gücümüz yettiğince tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını tamamlayacağız. Hedefimiz her mahalleye, her caddeye, her sokağa hizmet götürmek" şeklinde konuştu.