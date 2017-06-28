Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Seydişehir’de altyapı çalışmaları devam ediyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi kırsal mahallelerde asfaltlama ve parke taş çalışmalarına devam ediyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:04
Seydişehir’de altyapı çalışmaları devam ediyor

İlçe merkezinde bulunan mahallelerde devam eden asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Ortakaraören Mahallesi’nde sıcak asfalt ve parke taş döşeme çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ortakaraören Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar kapsamında 5 bin metrekare sıcak asfalt, 3 bin 300 metrekare parke taş çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahallede sıcak asfalt veparke taş çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “2017 yılı sezonumuzda birçok cadde ve mahallemizde parketaş ve sıcak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gücümüz yettiğince tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını tamamlayacağız. Hedefimiz her mahalleye, her caddeye, her sokağa hizmet götürmek" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:04
  1. Konya
  2. Tut
  3. Seydişehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    1. Siirt’te çaya giren çocuk kayboldu
    2. Alanya Belediyesi bayramda çocukların..
    3. Boraboy Gölü’ne ziyaretçi akını!
    4. Kağızman’da silahlı kavga: 2 yaralı
    5. Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye..
    6. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!
    7. Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı
    8. Destici'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dış..
    9. Şahinbey Belediyesi'nin parkları doldu..
    10. Çanakkale’de bayram sonrası araç..
    11. Mardin’de ağaçlık alanda yangın
    12. Rusya'dan Beyaz Saray'a kimyasal silah..
    13. Otomobil istinat duvarından uçtu: 2..
    14. İran'dan ABD'ye: Ateşle oynama!
    15. Tesla'yla kapışmak isteyen Porsche..
    16. Bastonun içine gizleyip getirdi,..
    17. Siirt’te silah ve mühimmat ele geçirildi
    18. Suriyeli kardeşlerin motosiklet..
    19. Eyüp’te haşere ile mücadele devam ediyor
    20. Ukrayna'dan siber saldırı açıklaması
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Şamil Tayyar açıkladı: Yeni sürprizler kapıda
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi