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Seydişehir- Antalya karayolunda trafiğe kar engeli

Seydişehir - Antalya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve kar tipi lastiği bulunmayan araçlar ile çekici türü araçların geçişlerine izin verilmiyor.

24 Aralık 2017 Pazar 19:28
Seydişehir- Antalya karayolunda trafiğe kar engeli

İç Anadolu’yu Akdeniz'e en kısa yoldan bağlayan Seydişehir-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolunda çekici türü araçlar ile zincirsiz ve kar tipi lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Dün gece saatlerinden itibaren ilçede etkili olan başlayan kar yağışı sonrası kara yolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için sürekli kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel'de bir çok sürücü kar ve tipi nedeni ile yolda kaldı. Seydişehir-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve meydana gelen kazalar ile adı ölüm virajına çıkan bölgede de bir çok araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücüler karayolları ekiplerinin kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından yollarına devam ederken polis ekipleri ise Marangozlar Kavşağında yaptıkları uygulamada zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçlar ile çekici türü araçların geçişine izin vermedi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 19:28
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