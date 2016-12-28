Seyahatleri sırasında keşfedilen bir penguen türüne adı verilen kaşif kimdir?



A. Kristof Kolomb,

B. Macellan,

C. Marco Polo,

D. Vasco Da Gama



Cevap: Macellan



FERDİNAND MAGELLAN KİMDİR?



1480-1521 yılları arasında yaşamış Portekizli denizci, kaşif ve gezgin Ferdinand Magellan (Macellan diye de geçer ki Türkçe'den dolayıdır,çünkü birçok bölgeye ismi verilmiş ve Türkçe'ye Macellan diye girmiştir) dünya turunu tamamlamak üzereyken Filipinler'de öldürülmüştür.



Kendisi dünya keşfine yapılan ilk seyahati gerçekleştirmekle birlikte dünyanın yarısından fazlasını kaplayan bölgelerin isim babası olmuştur. Büyük Okyanus'a seferi sırasında okyanusu "sakin" gördüğünden "Pasifik (sakin)" adını veren denizci aynı zamanda Büyük Okyanus'u aşan bir araştırma gezisi yapmış ilk insandır. Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatı tezini de başlatan gezgin iki yakın galaksi olan Macellan Bulutları'nı Güney Yarımküre'de keşfetmiştir.



Yolculukları sırasında dünyanın çevresini de hesaplayan Magellan, bu yolculuk sayesinde uluslararası bir saat sisteminin gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Magellan'ın en önemli keşiflerinden birisi de gezileri sırasında yeni hayvan türlerine rastlamasıdır. Bunlardan bazıları "hörgüçsüz develer" olarak tanımlanan lamalar ve "tüyleri yolunmayan fakat derisi yüzülen siyah kazlar" olarak tanımlanan penguenler olmuştur.



Magellan'ın ismi ada, boğaz, bulut gibi birçok keşfine verilirken aynı durumu hayvanlar aleminde de görmek mümkündür. Bunlardan birisi de gezginin onuruna adı verilen Macellan Penguenleri'dir. Siyah-beyaz ve orta büyüklükte olan bu penguenlerin dağılım bölgeleri Şili, Arjantin ve Falkland Adaları'nın (diğer adı da Malvinas Adaları'dır) kayalık sahilleridir. Dünya çapındaki en büyük penguen kolonisi oluşturan (Punta Tombo haricinde) Macellan Penguenleri, daha ince tüy ve yağ tabakasına sahip olduklarından dolayı kışın kuzeye çekilirler.