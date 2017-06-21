Sevkiyat başladı! Terör örgütüne operasyon kapıda
Fırat Kalkanı operasyonunun sonlandırılmasının ardından bir ilk. YPG terör örgütünün elindeki Tel Rıfat yakınlarına yığınak yapılıyor...21 Haziran 2017 Çarşamba 16:22
El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılmasıyla sona eren Fırat Kalkanı operasyonunun yanına bir yenisi daha eklenecek.
Bölgeden sızma girişimleri ve ÖSO mensuplarına saldırıların artmasıyla YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Rıfat ve Miniğ Hava Üssü'nün ele geçirilmesi için düğmeye basıldı.
Tel Rıfat operasyonu kapıda
Tel Rıfat yakınlarındaki bölgelere çok sayıda tank ve obüs sevkiyatı yapıldı. Sevkiyattan görüntüler yerel kaynaklarca sosyal medyada paylaşıldı.