Sevindirici haber! Belçikalı Türk Bakan, Türkiye vatandaşlığından çıkıyor

Belçika hükümetinde 'eşitlikten sorumlu' devlet bakanı Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti.

Irkçı N-VA partisi üyesi Zuhal Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam'ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye'de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.

2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir, avukat diplomasına sahip ve ırkçı Flaman partisi üyesi.

Demir, kabineye 24 şubat 2017 tarihinde girmişti.