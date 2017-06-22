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Sevilla, Galatasaray'ın transferine taş koydu

Belhanda transferini sonuçlandırmak için gün sayan Galatasaray'a İspanya'dan kötü bir haber geldi.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:34
Sevilla, Galatasaray'ın transferine taş koydu

Sevilla, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı öne sürülen ve yakın dönemde İstanbul'a gelmesi beklenen Younes Belhanda'ya talip oldu. İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Faslı oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.

VALENCİA DA DAHİL OLDU

Öte yandan, Marca tarafından, 27 yaşındaki oyuncu için Valencia'nın da teklif hazırlıkları yaptığı ve transferi gerçekleştirebilmek için yaklaşık 7-8 milyon euro civarında bir bütçe ayrıldığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:34
  1. Galatasaray
  2. Sevilla
  3. Younes Belhanda
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